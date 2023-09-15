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Уткин заявил, что смотреть матчи сборной России невозможно

Журналист поделился опытом
15 сентября 2023 08:15
автор: Максим Скороходов

Спортивный журналист Василий Уткин оценил игру сборной России в условиях санкций.

«Вы мне скажете: «Вася, а не ты ли написал в дебютной колонке «Советского спорта», что сборная должна играть, но просто потому что наступит день «когда»? Да, я это написал. Но сейчас-то на это смотреть невозможно», — сказал Уткин в новым выпуске «Футбольного клуба» на YouTube.

Василий объяснил это тем, что российским футболистам не хватает мотивации в условиях отстранения.

Сборная России в сентябре уступила и сыграла вничью с олимпийской командой Египта (1:1, 1:2) и разошлась миром с Катаром (1:1).

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