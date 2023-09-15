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Форвард «Балтики» Энрикес заявил, что даже без еврокубков в России серьёзный чемпионат

Чилиец перебрался в РПЛ из польской «Медзи».
Форвард «Балтики» Энрикес заявил, что даже без еврокубков в России серьёзный чемпионат
15 сентября 2023 08:34
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Чилийский футболист Анхело Энрикес, выступающий за «Балтику» на позиции нападающего, рассказал о причинах своего решения перейти в клуб РПЛ.

«РПЛ — интересная лига. Я хотел попробовать себя здесь, когда ещё был в Польше. Чувствую, что в России серьёзный чемпионат. Даже несмотря на то, что команды не участвуют в еврокубках, уровень игры здесь хорош. Я был мотивирован приехать сюда», — сказал Энрикес в интервью изданию «Чемпионат».

С 2012 года Анхело Энрикес выступает за сборную «Чили», в составе которой он выиграл Кубок Америки-2015. В 2013 году он выступал за английский клуб «Уиган», вместе с которым стал обладателем Кубка Англии-2013.

С 2014 по 2017 годы чилийский форвард играл за загребское «Динамо», в составе которого два раза выиграл чемпионат Хорватии. В минувшем сезоне Анхело Энрикес играл за польский клуб «Медзь».

источник: Чемпионат.com
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