Уткин поддержал Карпина: если есть возможность, действительно надо уезжать

Спортивный журналист Василий Уткин поддержал главного тренера сборной России Валерия Карпина, заявившего, что отечественным футболистам надо уезжать в зарубежные клубы.

«Я к Карпину отношусь с большой симпатией. Если есть возможность, действительно надо уезжать. Все имеют мечту играть на более и более высоком уровне. Но сейчас наша страна не дает своим футболистам такой возможности. Что им спрашивается делать, ложится и помирать?» - сказал Уткин в новым выпуске «Футбольного клуба» на YouTube.

О совете об игре за границей Карпин рассказал после того, как сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче. Главный тренер национальной команды заявил, что Катар дал больше сопротивления, чем «Зенит» в РПЛ.