УЕФА открыл дело в отношении украинского тренера

Стало известно, что союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело по поводу матча шестого тура отборочного этапа чемпионата Европы-2024 между сборными Армении и Хорватии.

Отмечается, что главный тренер армянской команды Александр Петраков обвиняется в задержке начала матча, а федерация футбола Армении может быть наказана за блокирование общественных проходов на стадионе, провокационные сообщения политического характера, пиротехнику и позднее начало матча.

К слову, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Хорватии. Единственный мяч забил Андрей Крамарич. Он отличился на 14-й минуте.