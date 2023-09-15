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УЕФА открыл дело в отношении украинского тренера

Специалист обвиняется в задержке начала матча.
15 сентября 2023 08:40
автор: Степан Шереметьев

Стало известно, что союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело по поводу матча шестого тура отборочного этапа чемпионата Европы-2024 между сборными Армении и Хорватии.

Отмечается, что главный тренер армянской команды Александр Петраков обвиняется в задержке начала матча, а федерация футбола Армении может быть наказана за блокирование общественных проходов на стадионе, провокационные сообщения политического характера, пиротехнику и позднее начало матча.

К слову, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Хорватии. Единственный мяч забил Андрей Крамарич. Он отличился на 14-й минуте.

источник: UEFA (УЕФА)
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