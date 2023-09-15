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Игорь Акинфеев объяснил секрет успеха «Зенита» в чемпионате России

Команда из Санкт-Петербурга выиграла пять последних розыгрышей внутреннего первенства.
15 сентября 2023 08:44
автор: Александр Бойченко

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России в последние пять лет.

«Порой шутим в клубе, что сейчас уже не то время, когда мы каждый год сидели и рассказывали о необходимости выиграть чемпионство. Если бы все команды так говорили, может быть, кто-то и взял бы титул за прошедшие пять лет. Но у нас пока один чемпион за этот промежуток, который делает все для того, чтобы завоевать трофей, покупает игроков, с финансами у них все хорошо. Берут футболистов на те позиции, на которые уже есть по 2-3 человека. Тяжело бороться», — цитирует Акинфеева «Российская газета».

Добавим, после семи туров сезона-2023/24 «Зенит» идет на четвертом месте с 14 баллами. В активе ЦСКА седьмая строчка и 11 заработанных очков.

Акинфеев является шестикратным чемпионом России (сезоны 2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16).

источник: «Российская газета»
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