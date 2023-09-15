Даниил Медведев назвал причину пропуска турнира в Китае

Третья ракетка мира Даниил Медведев объяснил, почему он отказался от участия в турнире в Чжухае (Китай), который стартует 20 сентября.

«Мне жаль вам это говорить, но в этом году я не буду участвовать в турнире в Чжухае. Я приношу извинения моим китайским болельщикам, мне очень трудно говорить об этом. Однако недавно завершившийся US Open был физически и морально напряжённым», — заявил Медведев на встрече с болельщиками.

Ранее российский теннисист снялся с выставочного турнира серии UTS, который пройдёт в немецком городе Франкфурт с 15 по 17 сентября. Он также объяснил пропуск турнира усталостью, которая накопилась после Открытого чемпионата США (US Open), где он дошёл до финала и уступил сербу Новаку Джоковичу.