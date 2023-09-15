«ПСЖ» не сможет рассчитывать на Марко Асенсио перед стартовой игрой в Лиге чемпионов

«ПСЖ» опубликовал информацию касательно травмированных футболистов перед оставшимися сентябрьскими матчами.

Так, полузащитник Марко Асенсио не сможет принять участия в матчах чемпионата Франции против «Ниццы», «Марселя» и «Клермона», а также в игре 1-го тура Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Хавбек выбыл из строя до конца сентября из-за травмы ноги.

Помимо этого, звездный нападающий парижан Килиан Мбаппе принимал участие в последней тренировке «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл в трех матчах чемпионата Франции, в которых забил пять мячей.