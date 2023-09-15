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Игорь Акинфеев рассказал, почему посмотрел только первые 20 минут матча Катар – Россия

Голкипер завершил карьеру в национальной сборной в 2018 году.
15 сентября 2023 09:14
автор: Александр Бойченко

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, чем предпочел заниматься вместо просмотра товарищеского матча России и Катара.

«Я уже не один живу: у меня трое детей. Честно признаюсь – смотрел первые 15-20 минут. Потом мы пошли гулять на площадку. Думаю, абсолютно нормально на данном этапе для меня выбрать прогулку с 2,5-летним ребенком вместо просмотра матча Катар – Россия», – приводит слова Акинфеева «Российская газета».

Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России в октябре 2018 года. В общей сложности голкипер защищал ворота национальной команды в 111 матчах.

В 2008 году Акинфеев вместе со сборной завоевал бронзовые медали чемпионата Европы.

источник: «Российская газета»
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