Игорь Акинфеев рассказал, почему посмотрел только первые 20 минут матча Катар – Россия

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, чем предпочел заниматься вместо просмотра товарищеского матча России и Катара.

«Я уже не один живу: у меня трое детей. Честно признаюсь – смотрел первые 15-20 минут. Потом мы пошли гулять на площадку. Думаю, абсолютно нормально на данном этапе для меня выбрать прогулку с 2,5-летним ребенком вместо просмотра матча Катар – Россия», – приводит слова Акинфеева «Российская газета».

Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России в октябре 2018 года. В общей сложности голкипер защищал ворота национальной команды в 111 матчах.

В 2008 году Акинфеев вместе со сборной завоевал бронзовые медали чемпионата Европы.