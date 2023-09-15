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Защитник «Вероны» Гюнтер близок к переходу в ЦСКА

Футболист может продолжить карьеру в России.
15 сентября 2023 09:18
автор: Степан Шереметьев

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер может продолжить карьеру в России, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, на 28-летнего немца претендует ЦСКА. Сообщается, что защитник близок к переходу в армейский клуб. Трансферное окно в России закрылось 14 сентября.

Гюнтер выступает за «Верону» с 2019 года. Всего он провел 105 матчей в составе итальянского клуба, в которых отметился 2 голами и 4 результативными передачами. Контракт 28-летнего футболиста с «Вероной» рассчитан до июня 2025 года.

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