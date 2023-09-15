«Динамо» — «Пари НН»: во сколько игра 8-го тура РПЛ, где смотреть матч

15 сентября в 19:00 (мск) в матче 8-го тура РПЛ московское «Динамо» проведёт домашний матч с «Пари НН».

Игра состоится на стадионе «ВТБ-Арена». Главным арбитром встречи назначен Евгений Кукуляк (Калуга).

Посмотреть встречу «Динамо» — «Пари НН» можно в прямом эфире платного телеканала «Матч-Премьер».

На текущий момент бело-голубые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 14 очками в активе. В прошлом туре «Динамо» одержало гостевую победу над «Ростовом» со счётом 2:1. С аналогичным счётом завершился и матч «Пари НН» против «Рубина». Нижегородцы одержали победу и поднялись на 10-е место 10 очками.