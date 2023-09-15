Владислав Радимов: Карпин советовал брать пример с Головина и Миранчука, а не уезжать всем подряд

Российский экс-футболист Владислав Радимов, выступавший за ЦСКА и «Зенит» на позиции полузащитника, отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который дал совет футболистам уезжать из РПЛ в европейские чемпионаты.

После этих слов наставника раскритиковали многие эксперты.

«Его фразу об отъезде могли просто неправильно воспринять. Глядя на Головина и Миранчука, он мог её произнести — мол, ребята, если хотите сильно прогрессировать, берите пример. Я думаю, он это имел в виду, а не то, что поголовно берите и валите из РПЛ. Конечно, нет», — цитирует Радимова издание «РБ Спорт».

Отметим, что сборная России временно отстранена от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.