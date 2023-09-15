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Бывший защитник ЦСКА Щенников может перейти в «Спартак»

Стороны ведут переговоры.
15 сентября 2023 10:01
автор: Александр Бойченко

Российский полузащитник Денис Глушаков может перейти в костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге.

Как сообщает издание Metaratings, зарплата экс-игрока сборной России в клубе может составить до 300 тысяч рублей в месяц. Последним клубом Глушакова был «Пари НН», за который он выступал с февраля по июль 2023 года.

Кроме того, в костромской «Спартак» может перейти бывший фланговый защитник ЦСКА Георгий Щенников, с которыми армейцы не стали продлевать контракт по окончании сезона-2022/23.

В ходе игровой карьеры 32-летний Щенников выступал только за ЦСКА. На его счету 366 проведенных матчей за красно-синих, в которых он забил десять голов и отдал 15 результативных передач.

источник: Metaratings.ru
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