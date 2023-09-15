Франческо Тотти может вернуться в «Рому»

Легенда «Ромы» Франческо Тотти отреагировал на слухи о потенциальном возвращении в клуб в качестве руководителя.

«Моуринью хочет, чтобы я был в «Роме»? Я так думаю, что да. Он так сказал, так что подождем и посмотрим. Мне не хватает «Ромы», — приводит ForzaRoma.info слова Тотти.

Тотти всю свою футболькую карьеру провел в «Роме». Он выступал играл за команду с 1993 года — 785 матчей, 307 голов и 209 голевых передач. После завершения карьеры он год работал в структуре клуба, а в 2018 году ушел из «Ромы».