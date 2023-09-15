ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тикнизян останется в «Локомотиве» до конца текущего сезона

Защитник выступает за «железнодорожников» с 2021 года.
15 сентября 2023 10:04
автор: Виталий Овсянников

Армянский футболист Наир Тикнизян, выступающий за «Локомотив» на позиции защитника, останется в составе московского клуба до конца сезона-2023/24.

Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает журналист Грач Хачатрян в своих социальных сетях.

Согласно данным источника, переезд 24-летнего футболиста за границу в зимнее трансферное окно маловероятен. Отмечается, что трансфер будет возможен только в том случае, если «железнодорожники» получат выгодное предложение.

Тикнизян перешёл в «Локомотив» из московского ЦСКА летом 2021 года. В нынешнем сезоне он провёл в составе железнодорожников десять матчей, в которых отметился четырьмя мячами и одной результативной передачей.

источник: «Советский спорт»
Решение о присутствии Сергея Юрана на матче «Пари НН» против «Динамо» примут медики
Об этом сообщил генеральный директор нижегородского клуба.
15.09.2023 10:42
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Защитник «Ростова» Осипенко восстановился от травмы и полетел на матч с «Балтикой»
Матч пройдет 16 сентября.
15.09.2023 10:40
Футбол
автор: Максим Скороходов
Защитник «Вероны» Корай Гюнтер отказался от перехода в ЦСКА
Сделка сорвалась в последний момент.
15.09.2023 10:24
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Форвард «Балтики» Энрикес: Игнашевич – пример сильного игрока и тренера
Российский специалист возглавляет калининградскую команду с октября 2021 года.
15.09.2023 10:24
Футбол
автор: Александр Бойченко
Бывший защитник ЦСКА Щенников может перейти в «Спартак»
Стороны ведут переговоры.
15.09.2023 10:01
Футбол
автор: Александр Бойченко
Франческо Тотти может вернуться в «Рому»
Франческо Тотти может вернуться в «Рому»
Футболист провел всю карьеру в римском клубе.
15.09.2023 09:59
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.