Тикнизян останется в «Локомотиве» до конца текущего сезона

Армянский футболист Наир Тикнизян, выступающий за «Локомотив» на позиции защитника, останется в составе московского клуба до конца сезона-2023/24.

Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает журналист Грач Хачатрян в своих социальных сетях.

Согласно данным источника, переезд 24-летнего футболиста за границу в зимнее трансферное окно маловероятен. Отмечается, что трансфер будет возможен только в том случае, если «железнодорожники» получат выгодное предложение.

Тикнизян перешёл в «Локомотив» из московского ЦСКА летом 2021 года. В нынешнем сезоне он провёл в составе железнодорожников десять матчей, в которых отметился четырьмя мячами и одной результативной передачей.