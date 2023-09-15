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Защитник «Вероны» Корай Гюнтер отказался от перехода в ЦСКА

Сделка сорвалась в последний момент.
15 сентября 2023 10:24
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 15 сентября, журналист Джанлука Ди Марцио сообщил на своем сайте о том, что защитник итальянской «Вероны» Корай Гюнтер отказался от перехода в ЦСКА.

Согласно данным источника, сделка сорвалась в последний момент, хотя она была практически завершена.

Гюнтер выступает за «Верону» с 2019 года. Всего он провел 105 матчей в составе итальянского клуба, в которых отметился 2 голами и 4 результативными передачами. Контракт 28-летнего футболиста с «Вероной» рассчитан до июня 2025 года.

источник: «Советский спорт»
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