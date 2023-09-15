Форвард «Балтики» Энрикес: Игнашевич – пример сильного игрока и тренера

Чилийский нападающий «Балтики» Анхело Энрикес высказался о работе главного тренера Сергея Игнашевича на посту калилиниградского клуба.

«Каждой команде нужно иметь сильного лидера. Игнашевич относился к этой категории игроком и таким же стал тренером. Да, действительно, он строгий, каким и положено быть хорошему тренеру. Следит за тем, чтобы мы были сконцентрированы и выполняли все, что от нас требуют», – приводит слова Энрикеса «Чемпионат».

В нынешнем сезоне чемпионата России «Балтика» замыкает турнирную таблицу с тремя очками после семи туров. В следующем матче подопечные Сергея Игнашевича сыграют дома с «Ростовом» 16 сентября. Начало матча – в 21:15 мск.