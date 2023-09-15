Защитник «Ростова» Осипенко восстановился от травмы и полетел на матч с «Балтикой»

Защитник «Ростова» Максим Осипенко полетел вместе с командой на гостевой матч 8-го тура РПЛ против «Балтики», сообщает «РБ-Спорт».

29-летний футболист восстановился после мышечной травмы, которую он получил в матче 2-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Матч «Балтика» - «Ростов» состоится 16 сентября и начнётся в 21:15 по московскому времени. Перед началом 8-го тура РПЛ калининградская команда с 3 очками замыкает турнирную таблицу, желто-синие набрали 7 очков и идут одиннадцатыми.