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Защитник «Ростова» Осипенко восстановился от травмы и полетел на матч с «Балтикой»

Матч пройдет 16 сентября.
15 сентября 2023 10:40
автор: Максим Скороходов

Защитник «Ростова» Максим Осипенко полетел вместе с командой на гостевой матч 8-го тура РПЛ против «Балтики», сообщает «РБ-Спорт».

29-летний футболист восстановился после мышечной травмы, которую он получил в матче 2-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Матч «Балтика» - «Ростов» состоится 16 сентября и начнётся в 21:15 по московскому времени. Перед началом 8-го тура РПЛ калининградская команда с 3 очками замыкает турнирную таблицу, желто-синие набрали 7 очков и идут одиннадцатыми.

источник: «РБ-Спорт»
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