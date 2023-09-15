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Решение о присутствии Сергея Юрана на матче «Пари НН» против «Динамо» примут медики

Об этом сообщил генеральный директор нижегородского клуба.
Решение о присутствии Сергея Юрана на матче «Пари НН» против «Динамо» примут медики
15 сентября 2023 10:42
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, сможет ли главный тренер нижегородской команды Сергей Юран присутствовать на матче 8-го тура РПЛ против московского «Динамо».

«Главный тренер нашей команды накануне был выписан из больницы, но продолжает амбулаторное лечение. Очень надеемся, что Сергей Юран будет сегодня на бровке поля и поведёт за собой «Пари НН» к победе», — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

Отметим, 8 сентября специалист был госпитализирован. В СМИ сообщалось, что Юрану провели операцию по удалению камней из почек. Ранее стало известно, что 54-летний специалист перенёс операцию.

После семи туров нынешнего сезона РПЛ команда из Нижнего Новгорода занимает 10-е место, набрав десять очков. Игра с «Динамо» состоится 15 сентября в 19:00 (мск).

источник: «Советский спорт»
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