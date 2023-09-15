Нападающий «Балтики» Энрикес сравнил класс «Зенита» с московскими клубами

Чилийский форвард «Балтики» Анхело Энрикес сравнил уровень действующего чемпиона России «Зенита» с московскими командами.

«Я уже сыграл против «Динамо», «Спартака», «Локомотива», «Зенита». Эти команды по-настоящему сильны, их класс примерно одинаков. Я был впечатлен их уровнем игры.

Знаю, что «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом. Но, возможно, в этом году в чемпионате обострится конкуренция, больше команд будут бороться за титу», – сказал Энрикес «Чемпионату».

В нынешнем сезоне чемпионата России «Балтика» замыкает турнирную таблицу с тремя очками после семи туров. В следующем матче подопечные Сергея Игнашевича сыграют дома с «Ростовом» 16 сентября. Начало матча – в 21:15 мск.