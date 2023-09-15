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«Спартак» – самый убыточный клуб РПЛ в трансферное окно

«Зенит» заработал больше всех.
15 сентября 2023 11:13
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 15 сентября, портал Transfermarkt подвёл итоги летнего трансферного окна для команд чемпионата России.

Согласно информации источника, московский «Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ. В завершившееся трансферное окно красно-белые оказались в минусе на 19,5 млн евро. Также больше затраты продемонстрировали «Рубин» (минус 6,8 млн евро) и «Оренбург» (минус 3,4 млн евро).

Отмечается, что наибольшую прибыль этим летом получил «Зенит», заработавший на трансферах более 35 млн евро. Второе место по данному показателю занимает московское «Динамо». Бело-голубые заработали 7,6 млн евро. На третьей строчке «Локомотив», оказавшийся в плюсе на 3,5 млн евро.

источник: Transfermarkt
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