«Спартаку» предлагали нападающего «Фиорентины» Кристиана Куаме

Сегодня, 15 сентября, издание Metaratings сообщило о том, что московскому «Спартаку» в летнее трансферное окно предлагали форварда «Фиорентины» Кристиана Куаме, однако красно-белые отказались от его кандидатуры.

Источник сообщает о том, что от идеи приобретения нападающего отказался спортивный блок клуба. Сам 25-летний ивуарийский футболист был готов к переходу в РПЛ.

Отметим, что в текущем сезоне Кристиан Куаме сыграл три матча за «фиалок». Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 12 млн евро. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до середины 2024 года.