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Сибайя поделился ожиданиями от предстоящего матча «Рубина» с «Зенитом»
Встреча состоится 17 сентября.
15 сентября 2023 11:28
автор: Степан Шереметьев
источник:
«Известия»
2Drots сыграют с «Химками» в четвертом раунде Пути регионов Кубка России
Матч состоится в один из дней с 26 по 28 сентября.
15.09.2023 12:18
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Полузащитник Салтыков признан лучшим игроком «Крыльев Советов» в июле и августе
Российский хавбек присоединился к самарской команде в прошлом году.
15.09.2023 12:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Анхело Энрикес: СМИ пишут, что в России опасно, но это неправда
Чилиец перешёл в «Балтику» из польской «Медзи».
15.09.2023 12:07
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Ветеран ЦСКА: Слуцкий срывается на журналистов, потому что чувствует свою никчёмность
Леонид Викторович был наказан комитетом РФС по этике.
15.09.2023 12:01
Футбол
автор: Виталий Стопин
Руководство «Баварии» считает Алонсо потенциальным сменщиком Тухеля
Сейчас специалист возглавляет «Байер».
15.09.2023 11:57
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Фил Фоден: я намерен стать одним из лучших игроков АПЛ в этом сезоне
Англичанин является воспитанником «Манчестер Сити».
15.09.2023 11:52
Футбол
автор: Александр Бойченко
Бителло поблагодарил тренера «Гремио» после перехода в «Динамо»
Бразильский полузащитник попрощался с бывшей командой.
15.09.2023 11:46
Футбол
автор: Максим Скороходов
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