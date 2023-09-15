Форвард «Балтики» Энрикес заявил, что атмосфера на «Спартаке» была не очень хорошей

Чилийский футболист Анхело Энрикес, выступающий за «Балтику» на позиции нападающего, поделился воспоминаниями о матче 2-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Да, я знаю «Спартак», его историю. Но атмосфера была не очень хорошей, потому что стадион, к сожалению, не был заполнен. Но всё равно я ощущал, что забил одному из самых больших российских клубов. Горжусь тем, что удалось отличиться. Жаль, что мы не выиграли, поэтому не так важно, забил я или нет», — заявил Энрикес в интервью изданию «Чемпионат».

С 2012 года Анхело Энрикес выступает за сборную «Чили», в составе которой он выиграл Кубок Америки-2015. В 2013 году он выступал за английский клуб «Уиган», вместе с которым стал обладателем Кубка Англии-2013.

С 2014 по 2017 годы чилийский форвард играл за загребское «Динамо», в составе которого два раза выиграл чемпионат Хорватии. В минувшем сезоне Анхело Энрикес играл за польский клуб «Медзь».