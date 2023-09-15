Бителло поблагодарил тренера «Гремио» после перехода в «Динамо»

Новичок московского «Динамо» бразилец Бителло попрощался с «Гремио» в социальных сетях, особенную благодарность он выделил главному тренеру бывшего клуба Ренато Гатушо.

«Профессор Ренато, я могу только поблагодарить тебя за всё — за тренировки, игры, обучение, советы, за каждое слово, которое я пронесу через всю жизнь. Ты для меня гораздо больше, чем просто тренер. Буду болеть за тебя и за команду издалека. Спасибо, гений!» - написал Бителло.

23-летний полузащитник подписал контракт с московским «Динамо» до лета 2028 год.

Гатушо несколько раз приходил на тренерскую должность в «Гремио», впервые с 2010 года. Вместе с этой командой он завоевал как тренер Кубок Бразилии-2016, Кубок Либертадорес-2017, Рекопу (Суперкубок) Южной Америки-2018 и четырежды побеждал в Лиге Гаушу.

Бителло начал играть в основе «Гремио» в 2013 году.