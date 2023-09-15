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Фил Фоден: я намерен стать одним из лучших игроков АПЛ в этом сезоне

Англичанин является воспитанником «Манчестер Сити».
15 сентября 2023 11:52
автор: Александр Бойченко

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден объявил о планах стать одним из лучших игроков чемпионата Англии в нынешнем сезоне.

«Хочу стать одним из лучших игроков АПЛ в этом сезоне. Я намерен показать людям, на что способен. Будь это позиция в центре, где я играл против «Ньюкасла» или же роль на фланге. Я хочу провести серию матчей, поймать ритм. Это моя цель», — сказал Фоден BBC Sport.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Фоден сыграл в четырех матчах, в которых ему удалось сделать три результативные передачи.

Рыночная стоимость 23-летнего хавбека оценивается в 110 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

источник: BBC
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