Руководство «Баварии» считает Алонсо потенциальным сменщиком Тухеля

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо может возглавить «Баварию» в будущем, сообщает Bild. По информации источника, в руководстве мюнхенцев высоко оценивают тренерские навыки бывшего игрока команды.

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге восхищен результатами работы Алонсо, а исполнительный директор Ян-Кристиан Дрезен впечатлен его прогрессом в качестве тренера.

Доверие Алонсо стало причиной перехода защитника Йосипа Станишича в «Байер» на правах аренды. В «Баварии» считают, что Алонсо сможет лучше раскрыть потенциал 23-летнего игрока. Алонсо работает в «Байере» с октября 2022 года. До перехода в немецкий клуб он тренировал дубль «Реала Сосьедад» и молодежную команду мадридского «Реала».