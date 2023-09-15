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Ветеран ЦСКА: Слуцкий срывается на журналистов, потому что чувствует свою никчёмность

Леонид Викторович был наказан комитетом РФС по этике.
15 сентября 2023 12:01
автор: Виталий Стопин

Ветеран ПФК ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о решении комитета РФС по этике условно дисквалифицировать бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого. Наставник был оштрафован и условно отстранен от футбола за оскорбительные слова в адрес журналиста.

«Правильно сделали, что оштрафовали Слуцкого. Никому нельзя оскорблять журналистов. Это всё-таки люди, которые занимают передовые позиции в России, всё объективно освещают. Непозволительно их оскорблять, тем более Слуцкому.

Леонид Викторович всегда незаслуженно находится на виду. Ему просто повезло с командой — ЦСКА. Как тренер он нулевой. В Европе он поработал, но там у него ничего не получилось. В России его тоже выгнали с работы. Слуцкий срывается на журналистов, потому что чувствует свою никчёмность», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

источник: «РБ-Спорт»
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