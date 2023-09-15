Полузащитник Салтыков признан лучшим игроком «Крыльев Советов» в июле и августе 

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков был признан лучшим игроком клуба по итогам июля и августа. Об этом сообщает пресс-служба «крылышек».

За два прошлых месяца за команду Игоря Осинькина игрок провёл пять матчей, отметился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу.

В сентябре 19-летний футболист также принял участие в двух товарищеских играх сборной России против олимпийской сборной Египта.

В настоящее время «Крыльев Советов» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков после семи сыгранных матчей.