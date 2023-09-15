2DROTS сыграют с «Химками» в четвертом раунде Пути регионов Кубка России

Сегодня, 15 сентября, состоялась жеребьевка четвертого раунда Пути регионов Кубка России.

На данной стадии турнира сыграют 14 команд, преодолевших барьер третьего раунда, а также 18 команд Первой лиги.

Отметим, что медийный клуб 2DROTS проведет встречу с подмосковными «Химками». Матч состоится в один из дней с 26 по 28 сентября.

В третьем раунде Кубка России медиаклуб одержал победу над кировским «Динамо» со счётом 2:0.

Итоги жеребьевки:

«Сатурн» – «Арсенал»

«Форте» – «Динамо» Махачкала

«Кубань» – «Амкар»

2DROTS – «Химки»

«Уфа» – «Торпедо»

«Луки-Энергия» – «Енисей»

«Динамо» Брянск – «Шинник»

«Динамо» Владивосток – «Тюмень»

СКА Ростов – «Нефтехимик»

КАМАЗ – «Ленинградец»

«Ротор» – «Алания»

«Знамя Труда» – «Волгарь»

«Биолог» – «Черноморец»

«Текстильщик» – «Родина»

«СКА-Хабаровск» – «Сокол»

«Рязань» – «Акрон».