2DROTS сыграют с «Химками» в четвертом раунде Пути регионов Кубка России

Сегодня, 15 сентября, состоялась жеребьевка четвертого раунда Пути регионов Кубка России.
На данной стадии турнира сыграют 14 команд, преодолевших барьер третьего раунда, а также 18 команд Первой лиги.
Отметим, что медийный клуб 2DROTS проведет встречу с подмосковными «Химками». Матч состоится в один из дней с 26 по 28 сентября.
В третьем раунде Кубка России медиаклуб одержал победу над кировским «Динамо» со счётом 2:0.
Итоги жеребьевки:
«Сатурн» – «Арсенал»
«Форте» – «Динамо» Махачкала
«Кубань» – «Амкар»
2DROTS – «Химки»
«Уфа» – «Торпедо»
«Луки-Энергия» – «Енисей»
«Динамо» Брянск – «Шинник»
«Динамо» Владивосток – «Тюмень»
СКА Ростов – «Нефтехимик»
КАМАЗ – «Ленинградец»
«Ротор» – «Алания»
«Знамя Труда» – «Волгарь»
«Биолог» – «Черноморец»
«Текстильщик» – «Родина»
«СКА-Хабаровск» – «Сокол»
«Рязань» – «Акрон».