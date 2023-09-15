ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Гильермо Абаскаль назвал причину, по которой принял решение работать в России

Испанский специалист больше года руководит «Спартаком».
Гильермо Абаскаль назвал причину, по которой принял решение работать в России
15 сентября 2023 12:22
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему принял предложение о работе в России.

«Для меня такое решение никакой не шок. Да, это не Европа, подальше, климат другой, но я человек, у которого нет территориальных границ. Их вообще не существует. Все границы – только в головах у людей. Я считаю себя свободным, мне нравится учиться, открывать новое, получать опыт. Семья меня во всем поддерживает. Нам в Москве все нравится, чувствуем себя как дома – очень комфортно. Никогда не забудем, что наш сын родился в России. Наша любовь к нему родилась в России, все для него началось здесь», – приводит слова 34 летнего специалиста Sports.ru.

Абаскаль был назначен на должность главного тренера «Спартака» в июне 2022 года. После семи проведённых матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги московский клуб под руководством испанца занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе десять очков.

источник: Sports.ru
Тренер «Венеции» Ваноли похвалил текущую форму Дениса Черышева 
Бывший игрок сборной России играет в составе итальянской команды с лета прошлого года. 
15.09.2023 12:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бывший игрок РПЛ из ЮАР поделился впечатлениями от русской бани
Футболист выступал за «Ростов» и «Крылья Советов».
15.09.2023 12:23
Футбол
автор: Степан Шереметьев
2DROTS сыграют с «Химками» в четвертом раунде Пути регионов Кубка России
Матч состоится в один из дней с 26 по 28 сентября.
15.09.2023 12:18
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Полузащитник Салтыков признан лучшим игроком «Крыльев Советов» в июле и августе 
Российский хавбек присоединился к самарской команде в прошлом году. 
15.09.2023 12:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Анхело Энрикес: СМИ пишут, что в России опасно, но это неправда
Чилиец перешёл в «Балтику» из польской «Медзи».
15.09.2023 12:07
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Ветеран ЦСКА: Слуцкий срывается на журналистов, потому что чувствует свою никчёмность
Леонид Викторович был наказан комитетом РФС по этике.
15.09.2023 12:01
Футбол
автор: Виталий Стопин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.