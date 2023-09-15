Гильермо Абаскаль назвал причину, по которой принял решение работать в России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему принял предложение о работе в России.

«Для меня такое решение никакой не шок. Да, это не Европа, подальше, климат другой, но я человек, у которого нет территориальных границ. Их вообще не существует. Все границы – только в головах у людей. Я считаю себя свободным, мне нравится учиться, открывать новое, получать опыт. Семья меня во всем поддерживает. Нам в Москве все нравится, чувствуем себя как дома – очень комфортно. Никогда не забудем, что наш сын родился в России. Наша любовь к нему родилась в России, все для него началось здесь», – приводит слова 34 летнего специалиста Sports.ru.

Абаскаль был назначен на должность главного тренера «Спартака» в июне 2022 года. После семи проведённых матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги московский клуб под руководством испанца занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе десять очков.