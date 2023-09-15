ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Бывший игрок РПЛ из ЮАР поделился впечатлениями от русской бани

Футболист выступал за «Ростов» и «Крылья Советов».
15 сентября 2023 12:23
автор: Степан Шереметьев

Бывший защитник «Ростова» и «Крыльев Советов» Мэттью Бут рассказал о непонятной для него части русской культуры.

«Баня. Для меня это тяжело и непонятно: сначала ты сидишь в жаре, а потом выходишь и прыгаешь в снег или холодную воду. Боже, когда попробовал это с товарищами по «Крыльям» зимой, чуть не умер. Но иногда это полезно. В ЮАР теплее, поэтому тоже могу посетить местную баню. Странная традиция, к которой я привык. Первый опыт в бане был безумием для меня. Это полная жесть — прыгать в снег в -25!» — приводит слова Бута Sport24.

Бут выступал в России в 2002–2008 годах, а также провел 28 игр за карьеру в составе сборной ЮАР.

источник: Sport24.ru
Тренер «Венеции» Ваноли похвалил текущую форму Дениса Черышева 
Бывший игрок сборной России играет в составе итальянской команды с лета прошлого года. 
15.09.2023 12:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гильермо Абаскаль назвал причину, по которой принял решение работать в России
Гильермо Абаскаль назвал причину, по которой принял решение работать в России
Испанский специалист больше года руководит «Спартаком».
15.09.2023 12:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
2DROTS сыграют с «Химками» в четвертом раунде Пути регионов Кубка России
Матч состоится в один из дней с 26 по 28 сентября.
15.09.2023 12:18
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Полузащитник Салтыков признан лучшим игроком «Крыльев Советов» в июле и августе 
Российский хавбек присоединился к самарской команде в прошлом году. 
15.09.2023 12:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Анхело Энрикес: СМИ пишут, что в России опасно, но это неправда
Чилиец перешёл в «Балтику» из польской «Медзи».
15.09.2023 12:07
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Ветеран ЦСКА: Слуцкий срывается на журналистов, потому что чувствует свою никчёмность
Леонид Викторович был наказан комитетом РФС по этике.
15.09.2023 12:01
Футбол
автор: Виталий Стопин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.