Бывший игрок РПЛ из ЮАР поделился впечатлениями от русской бани

Бывший защитник «Ростова» и «Крыльев Советов» Мэттью Бут рассказал о непонятной для него части русской культуры.

«Баня. Для меня это тяжело и непонятно: сначала ты сидишь в жаре, а потом выходишь и прыгаешь в снег или холодную воду. Боже, когда попробовал это с товарищами по «Крыльям» зимой, чуть не умер. Но иногда это полезно. В ЮАР теплее, поэтому тоже могу посетить местную баню. Странная традиция, к которой я привык. Первый опыт в бане был безумием для меня. Это полная жесть — прыгать в снег в -25!» — приводит слова Бута Sport24.

Бут выступал в России в 2002–2008 годах, а также провел 28 игр за карьеру в составе сборной ЮАР.