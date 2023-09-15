Тренер «Венеции» Ваноли похвалил текущую форму Дениса Черышева 

Главный тренер «Венеции» Паоло Ваноли оценил нынешнее состояние форварда команды Дениса Черышева.

В пятницу, 15 сентября, оранжево-чёрно-зелёные примут на своём поле «Специю» в рамках Серии В.

«Вижу, что Черышев работает с большим энтузиазмом. С его серьезным прошлым не так-то просто находить свежую мотивацию и вновь искать стимулы. Ему это сегодня удается, он находится в хорошем тонусе. Считаю Черышева частью нашего проекта, он способен приносить определенную пользу нашей команде» — сказал 51-летний специалист на предматчевой пресс-конференции.

Черышев перешёл в «Венецию» на правах свободного агента в августе 2022 года. С тех пор за клуб он сыграл 27 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Ранее Ваноли возглавлял московский «Спартак» и завоевал с красно-белыми Кубок России в сезоне-2021/2022.