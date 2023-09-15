Де Пауль получил травму берда в сборной Аргентины и выбыл на неопределенный срок

Сегодня, 15 сентября, пресс-служба «Атлетико» сообщила о том, что полузащитник мадридского клуба Родриго Де Пауль получил травму и выбыл на неопределенный срок.

Отмечается, что 29-летний футболим приехал в расположение «матрасников» с мышечным дискомфортом. В матче за сборную Аргентины против Боливии (3:0) в рамках отбора к ЧМ-2022 он получил травму мышц берда, которая подтвердилась на дополнительном обследовании в клубе. На текущий момент хавбек проводит тренировки в тренажерном зале.