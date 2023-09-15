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Реттиг стал спортивным директором Немецкого футбольного союза

Он будет отвечать за деятельность национальных сборных Германии.
15 сентября 2023 12:48
автор: Степан Шереметьев

Андреас Реттиг стал новым спортивным директором Немецкого футбольного союза, сообщает пресс-служба организации.

60-летний специалист будет отвечать за деятельность национальных сборных Германии, а также систему подготовки молодых футболистов в академиях.

Пока не сообщается, как назначение Реттига скажется на позиции главного тренера мужской сборной Германии, которую возглавляет Руди Феллер после ухода Ханси Флика.

Реттинг сменит Оливера Бирхоффа, который покинул свой пост после неудачного выступления сборной Германии на чемпионате мира-2022.

источник: Немецкий футбольный союз
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