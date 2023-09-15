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Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, как относится к критике от Мостового 

Ранее россиянин регулярно признавался, что мало знает о испанском специалисте.
15 сентября 2023 13:01
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, как реагирует на критику в свой адрес со стороны бывшего футболиста «Сельты» Александра Мостового.

«Я знаю его. Это он не знает, кто я. Как отношусь к его высказываниям? Приведу такую цитату: «Когда вы плохо высказываетесь о человеке, которого не знаете, ваши слова больше говорят о вас, чем о нём. Невежество – обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте». Это ответ, чтобы сразу закрыть тему Мостового», – приводит слова Абаскаля Sports.ru.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне прошлого года. После семи сыгранных матчей в нынешнем сезоне РПЛ столичная команда под руководством испанца занимает девятую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе десять очков.

источник: Sports.ru
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