Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, как относится к критике от Мостового 

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, как реагирует на критику в свой адрес со стороны бывшего футболиста «Сельты» Александра Мостового.

«Я знаю его. Это он не знает, кто я. Как отношусь к его высказываниям? Приведу такую цитату: «Когда вы плохо высказываетесь о человеке, которого не знаете, ваши слова больше говорят о вас, чем о нём. Невежество – обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте». Это ответ, чтобы сразу закрыть тему Мостового», – приводит слова Абаскаля Sports.ru.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне прошлого года. После семи сыгранных матчей в нынешнем сезоне РПЛ столичная команда под руководством испанца занимает девятую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе десять очков.