ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Агент Куаме отреагировал на слухи о том, что игрока «Фиорентины» предлагали «Спартаку» 

Ранее сообщалось, что московский клуб получил предложение подписать ивуарийца, однако отказался оформлять переход. 
15 сентября 2023 13:12
автор: Глеб Шевяков

Футбольный агент Микеланджело Миньери, представляющий интересы нападающего «Фиорентины» Кристиана Куаме, высказался по поводу новости о том, что услуги его клиента предлагались «Спартаку».

Ранее появилась информация, что представители 25-летнего футболиста предложили красно-белым приобрести игрока, однако руководство столичной команды отказалось от этой идеи в связи с тем, что их не устроила кандидатура форварда.

«Это неправда», — приводит слова Миньери Sport24.ru.

Куаме принадлежит «Фиорентине» с 2020 года. В нынешнем сезоне за «фиалок» он сыграл три матча и не отметился результативными действиями. Его рыночная стоимость согласно порталу Transfermarkt оценивается в 12 миллионов евро.

источник: Sport24.ru
Полузащитник «Тоттенхэма» Мэддисон признан лучшим игроком месяца в АПЛ
Ранее он выступал за «Лестер».
15.09.2023 13:40
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Семак оценил итоги летней трансферной кампании для «Зенита»
Петербуржцы претерпели заметные изменения.
15.09.2023 13:18
Футбол
автор: Виталий Стопин
Семак рассказал о нынешней форме новичка команды Вильсона Изидора
Игрок ранее перебрался из «Локомотива».
15.09.2023 13:17
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, как относится к критике от Мостового 
Ранее россиянин регулярно признавался, что мало знает о испанском специалисте.
15.09.2023 13:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реттиг стал спортивным директором Немецкого футбольного союза
Он будет отвечать за деятельность национальных сборных Германии.
15.09.2023 12:48
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Де Пауль получил травму берда в сборной Аргентины и выбыл на неопределенный срок
В 2022 году он стал чемпионом мира.
15.09.2023 12:46
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.