Агент Куаме отреагировал на слухи о том, что игрока «Фиорентины» предлагали «Спартаку» 

Футбольный агент Микеланджело Миньери, представляющий интересы нападающего «Фиорентины» Кристиана Куаме, высказался по поводу новости о том, что услуги его клиента предлагались «Спартаку».

Ранее появилась информация, что представители 25-летнего футболиста предложили красно-белым приобрести игрока, однако руководство столичной команды отказалось от этой идеи в связи с тем, что их не устроила кандидатура форварда.

«Это неправда», — приводит слова Миньери Sport24.ru.

Куаме принадлежит «Фиорентине» с 2020 года. В нынешнем сезоне за «фиалок» он сыграл три матча и не отметился результативными действиями. Его рыночная стоимость согласно порталу Transfermarkt оценивается в 12 миллионов евро.