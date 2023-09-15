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Семак рассказал о нынешней форме новичка команды Вильсона Изидора

Игрок ранее перебрался из «Локомотива».
15 сентября 2023 13:17
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о нынешней форме нападающего Вильсона Изидора в преддверии матча с «Рубином» в 8-м туре чемпионата России.

«Он готов играть. Сколько? Мы решим позднее. Мы уже провели тестирование его состояния. Конечно, он пропустил некоторое количество времени и выбился из игрового графика, но, тем не менее, выглядит неплохо», — приводит слова специалиста пресс-служба «Зенита».

«Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» с обязательством выкупа по окончании сезона за 4 млн евро +2 млн в виде бонусов.

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