Семак рассказал о нынешней форме новичка команды Вильсона Изидора

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о нынешней форме нападающего Вильсона Изидора в преддверии матча с «Рубином» в 8-м туре чемпионата России.

«Он готов играть. Сколько? Мы решим позднее. Мы уже провели тестирование его состояния. Конечно, он пропустил некоторое количество времени и выбился из игрового графика, но, тем не менее, выглядит неплохо», — приводит слова специалиста пресс-служба «Зенита».

«Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» с обязательством выкупа по окончании сезона за 4 млн евро +2 млн в виде бонусов.