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Семак оценил итоги летней трансферной кампании для «Зенита»

Петербуржцы претерпели заметные изменения.
15 сентября 2023 13:18
автор: Виталий Стопин

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии нападающего Вильсона Изидора. Также наставник сине-бело-голубых оценил итоги летнего трансферной кампании клуба.

«Будет ли Изидор готов к матчу с «Рубином»? Вильсон готов играть. Сколько? Это мы решим позднее. Мы уже провели тестирование его состояния. Понятно, что он пропустил некоторое количество времени и выбился из игрового ритма, но, тем не менее, сейчас выглядит неплохо. Думаю, что Изилор готов сыграть в Казани, и главный вопрос в том, сколько.

Доволен ли я результатами летнего трансферного окна? Относительно. Мы держимся на плаву. Ушедшие футболисты играли достаточно важную роль, а те, кто пришли, полноценно заменить их пога не могут — есть определенные вопросы, над которыми нам нужно работать. Поменялись некоторые обстоятельства, но мы будем работать в тех условиях, которые у нас есть», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Вильсон Изидор присоединился с петербургскому клубу на правах аренды из московского «Локомотива». По итогам сезона-2023/2024 «Зенит» может выкупить его контракт у железнодорожников.

«Зенит» в семи матчах набрал 14 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

источник: ФК «Зенит»
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