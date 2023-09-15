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Наставник «Тоттенхэма» Постекоглу признан лучшим тренером месяца в АПЛ

Австралийский специалист возглавил лондонский клуб в июле 2023 года.
15 сентября 2023 14:18
автор: Глеб Шевяков

Стал известен лучший тренер чемпионата Англии по итогам августа. Им был признан Анге Постекоглу, руководящий «Тоттенхэмом». Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

В прошлом месяце «шпоры» под руководством 58-летнего специалиста набрали семь очков после трёх сыгранных матчей, обыграв «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Борнмут» (2:0), а также сыграв вничью с «Брентфордом» (2:2).

Постекоглу был назначен на пост главного тренера «Тоттенхэма» в июле текущего года. В настоящий момент столичная команда располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ.

источник: АПЛ
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