Наставник «Тоттенхэма» Постекоглу признан лучшим тренером месяца в АПЛ

Стал известен лучший тренер чемпионата Англии по итогам августа. Им был признан Анге Постекоглу, руководящий «Тоттенхэмом». Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

В прошлом месяце «шпоры» под руководством 58-летнего специалиста набрали семь очков после трёх сыгранных матчей, обыграв «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Борнмут» (2:0), а также сыграв вничью с «Брентфордом» (2:2).

Постекоглу был назначен на пост главного тренера «Тоттенхэма» в июле текущего года. В настоящий момент столичная команда располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ.