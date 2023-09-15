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Определилась дата первого очного матча между «Барселоной» и «Реалом» в сезоне-2023/2024

Долго ждать Эль-Классико не придётся.
15 сентября 2023 14:32
автор: Глеб Шевяков

Стало известно, когда пройдёт первый очный матч «Барселоны» и «Реала» в текущем сезоне.

Гранды испанского чемпионата встретятся 28 октября в Барселоне. Матч на стадионе «Камп Ноу» начнётся в 18:15 по московскому времени.

В данный момент счёт побед в противостоянии Эль-Классико – 102:101 в пользу каталонского клуба.

После четырёх сыгранных матчей «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 12 очков. «Барселона» находится на третьей позиции, имея в своём активе десять очков.

источник: «Советский спорт»
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