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Клубы РПЛ показали положительный летний трансферный баланс

Это случилось впервые за последние пять сезонов.
15 сентября 2023 14:40
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 15 сентября, портал Transfermarkt подвёл итоги летнего трансферного окна для клубов РПЛ.

Суммарно в завершившемся трансферном окне команды Российской Премьер-Лиги потратили 98,3 млн евро на новых игроков. Также клубы чемпионата России продали футболистов на сумму 124 млн евро.

Таким образом, летнее трансферное окно закончилось для команд РПЛ с положительным балансом в 25,7 млн евро. Отметим, что это случилось впервые за последние пять сезонов.

Самым прибыльным в истории РПЛ стало лето сезона-2015/16, когда клубам удалось получить общую прибыль в 34,6 млн евро. Наиболее уточным стал сезон-2019/20, когда команды РПЛ показали отрицательный баланс в 181,3 млн евро.

источник: Transfermarkt
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