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Нападающий «Балтики» Энрикес рассказал, почему не заиграл в «Манчестер Юнайтед»

Карьера чилийца начиналась на «Олд Траффорд».
15 сентября 2023 14:40

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес рассказал, почему не сумел закрепиться в составе английского «Манчестер Юнайтед».

«К сожалению, в «МЮ» у меня был недолгий период. Хотелось бы, чтобы он продлился дольше. Тогда я был молод, а в первой команде манкунианцев было не так много места. Мне хотелось играть, поэтому я ушёл в аренду. Когда в команде столько больших футболистов, очень сложно пробиться в состав», — приводит слова Энрикеса «Чемпионат».

К «Балтике» Анхело Энрикес присоединился в летнее трансферное окно. С 2012 по 2015 год Анхело принадлежал «Манчестер Юнайтед», однако чилиец так ни разу и не появился на поле в официальном матче в футболке «красных дьяволов». На его счету семь матчей за молодёжную команду «МЮ». В сезоне-2012/2013 он выступал на правах аренды за «Уиган». В .выигрывавшим Кубок Англии с «Уиганом» в 2013 году. Вместе с «Латикс» он завоевал Кубок Англии. На его счету 14 матчей и два забитых мяча в составе сборной Чили.

источник: Чемпионат.com
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