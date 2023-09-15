Мостовой ответил Абаскалю, намекнувшему на то, что бывший футболист хочет быть на его месте

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на высказывание главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Ранее 34-летний специалист, отвечая на вопрос о критике экс-игрока сборной России в его адрес, привёл цитату: «Когда вы плохо высказываетесь о человеке, которого не знаете, ваши слова больше говорят о вас, чем о нем. Невежество — обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте».

«Пускай он вечером включит ютуб и напишет в поиске голы Мостового в Испании. Я буду говорить, что хочу. Расслабься, Абаскаль, посмотри парочку хотя бы моих голов, и получи кайф от этого. Хочу оказаться на его месте, ха-ха? Нет, конечно! Я всегда удивляюсь, как такие люди как он могут работать на таких должностях и в таких клубах», – приводит слова Мостового Sport24.ru.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне прошлого года. После семи сыгранных матчей в нынешнем сезоне РПЛ столичная команда под руководством испанца занимает девятую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе десять очков.