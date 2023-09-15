Роман Зобнин поделился мнением о новичках в составе «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил новых футболистов в составе московской команды.

«Все ребята разные, но у каждого есть сильные футбольные качества. Мы усилили многие позиции классными игроками. Они уже приносят пользу команде, а когда адаптация окончательно пройдет, надеюсь, станет еще лучше. На сегодня в «Спартаке» по два хороших футболиста на каждую позицию: это очень крутой уровень конкуренции!», – приводит слова Зобнина пресс-служба столичного клуба.

После семи проведённых матчей «Спартак» располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе.