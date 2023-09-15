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Масалитин сомневается, что российских футболистов будут приглашать за рубеж

Также он призвал игроков пробовать свои силы в Европе.
15 сентября 2023 15:07
автор: Степан Шереметьев

Экс-форвард ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который призвал российских футболистов пробовать свои силы в Европе.

«А куда отправляться? Поймите, из той же АПЛ молодые ребята за практикой уходят в Нидерланды, Германию и даже в Бельгию. Интересно, куда поедем мы? Разве на наших при такой конкуренции будет большой спрос? К сожалению, политика влезла в спорт. Нам запрещают или ограничивают проведение определенных трансферов. Не факт, что в нынешних реалиях россиян будут в большом количестве приглашать за рубеж», — приводит RT слова Масалитина.

12 сентября после товарищеского матча российской сборной с Катаром (1:1) Карпин заявил, что российским футболистам нужно переходить в иностранные клубы, если у них появится такая возможность.

источник: «RT на русском»
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