Состоялось первое слушание по делу Рубиалеса из-за скандального поцелуя

В пятницу, 15 сентября, состоялось первое слушание по делу бывшего президента Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

На церемонии награждения женской национальной сборной Испании в честь победы команды на чемпионате мира 46-летний функционер поцеловал Дженнифер Эрмосо в губы, за что футболистка написала на него заявление в прокуратуру, а общественность осудила его за этот поступок.

Как утверждает источник, экс-глава RFEF отверг все предъявленные ему обвинения, связанные с темой сексуального характера. Сообщается, что сторона обвинения вынесла требования, чтобы Рубиалес не контактировал с футболисткой Эрмосо во время процесса расследования, а также отчитывался о своем местохождении каждые 15 дней.

Ранее стало известно, Луис Рубиалес принял решение покинуть должность президента Королевской испанской федерации футбола из-за данного инцидента и шквала критики в его сторону.