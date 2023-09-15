Футболистки сборной Испании, выигравшие ЧМ-2023, отказываются возвращаться в состав

Футболистки сборной Испании, завоевавшие золотые медали чемпионата мира — 2023, не собираются возвращаться в национальную команду.

Как сообщает испанское издание As, все футболистки, решившие не выступать за сборную Испании в знак протеста после истории с поцелуем Луиса Рубиалеса и Дженнифер Эрмосо, включая 23 чемпионки мира, не собираются возвращаться в национальную команду, даже после ухода Рубиалеса с поста президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Не помогла изменить их мнение и отставка главного тренера сборной Хорхе Вильды.

25 августа Эрмосо и 80 других игроков и бывших футболисток сборной Испании подписали совместное заявление с требованием «реальных перемен, как спортивных, так и структурных в испанском футболе» и объявили о своём уходе из национальной команды.

Ранее стало известно, что новым главным тренером сборной Испании стала Монтсе Томе. Ближайшие матчи испанок запланированы 22 и 26 сентября, когда они в Лиге наций встретятся со Швецией и Швейцарией.