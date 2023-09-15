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Врачи пытаются запретить Юрану присутствовать на матче «Пари НН» с «Динамо»

Ранее российский специалист перенёс операцию по удалению камней из почек.
15 сентября 2023 15:30
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран желает возобновить работу с командой и присутствовать на тренерском мостике во время матча 8-го тура чемпионата России с «Динамо», несмотря на противопоказания медиков.

Ранее появилась информация, что 8 сентября специалист был госпитализирован. Позже 54-летний тренер перенёс операцию по удалению камней из почек.

«Врачи не хотят разрешать, чтобы Юран присутствовал на матче против «Динамо», но он сопротивляется», — приводит слова председателя совета директоров столичного клуба Дмитрия Кондратова «Матч ТВ».

Очный матч между «Динамо» и «Пари НН» пройдёт в пятницу, 15 сентября, на домашней арене московской команды в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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