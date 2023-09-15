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«Соболев — не обычный столб». Абаскаль – об экспериментах с позициями игроков

Испанский специалист возглавил «Спартак» в июне прошлого года.
15 сентября 2023 15:44
автор: Виталий Овсянников

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал свои эксперименты с позициями игроков на поле.

«Как я дошёл до решения использовать Мозеса на позиции десятки? Это мои личные ощущения. Я же изучаю игроков, вижу их на тренировках, прикидываю, как могут пригодиться их качества. Откуда идея попробовать Соболева правым вингером? Он не обычный столб, он гораздо мобильнее. У Саши отличное понимание игры, он умеет вытягивать на себя защитников. Плюс его габариты, умение бороться за мячи – он придал нам вариативности, когда занимал эту позицию», — цитирует Абаскаля Sports.ru.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне прошлого года. После семи сыгранных матчей в нынешнем сезоне РПЛ столичная команда под руководством испанца занимает девятую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе десять очков.

источник: Sports.ru
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