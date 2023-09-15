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Гаджиев заявил, что не будет против, если Бердыев решит уйти в сборную России

Президент махачкалинского «Динамо» поделился своим мнением.
15 сентября 2023 15:51
автор: Степан Шереметьев

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев признался, что не стал бы препятствовать уходу главного тренера команды Курбана Бердыева в сборную России, если поступит такое предложение.

«У нас совершенно простые соглашения с Курбаном Бекиевичем. Они чисто джентельменские. У нас нет никаких обязательств. Если поступит предложение из сборной России, и он захочет уйти? Я не буду против», — приводит слова Гаджиева «Спорт день за днем».

Отметим, что после 9 туров Первой лиги махачкалинское «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице.

источник: «Спорт день за днем»
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